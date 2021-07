Este fin de semana, Morena Rial compartió un sensual posteo en medio de una ruta cordobesa durante un paseo con amigos y despertó el elogio de sus fans.

"He aprendido a quererme siendo imperfecta, y eso también cuenta como victoria", escribió Morena en la publicación en la que posó al costado de una ruta en La Falda, Córdoba, provincia en la que vive con su hijo Francesco Ambrosioni desde hace varios meses.

El posteo de Morena Rial en una ruta en La Falda, Córdoba.

Morena Rial.

De manera frecuente, la hija de Jorge Rial suele mostrar libremente su cuerpo, siendo fiel a sus propias premisasa. Recordemos que More escribió en septiembre de 2020 un sentido texto sobre el camino a la autoaceptación que transitó.

"Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía. Existían cosas ajenas a mí, como esos comentarios en las redes, que aun sabiendo que no tenía responsabilidad sobre eso, me culpé. Esas noches en que apreté tanto el puño de ira que sentí mis uñas lastimando mi palma y al notarlo culminó el enojo y di paso a la angustia, a esa que surge mientras me pregunto ¿Por qué me hago esto? Esa oscuridad, ese fondo que estaba tocando, utilicé para dar intenso impulso a la mujer que anhelaba ser", aseguró en aquella oportunidad Morena Rial en vistas a dar el importante paso de amarse a sí misma tal cual es.