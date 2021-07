Lo que no sabías del fin de la relación entre Jorge Rial y la Niña Loly

Ell conductor Jorge Rial y la modelo Mariana Antoniale, conocida como la Niña Loly, comenzaron una rermlación en 2013 que duró tres años y acabó en muy malos términos. Si bien nunca se conocieron en detalle los motivos de la separación, ambos protagonistas dieron a entender ciertas situaciones que les molestaron.



La pareja vivió un intenso romance: confirmaron el noviazgo en Italia, cuando hacían un viaje por varios países europeos y la Niña Loly tenía una excelente relación con las hijas de Rial, Morena y Rocío, al punto que llegaron a llamarla "Ma". Además, tuvieron una breve convivencia que demostraba que todo marchaba perfecto.



Jorge Rial y Mariana Antoniale vivieron un intenso romance. Fuente: Instagram @soylolyantoniale

Pero la relación dio un paso más en 2015, cuando confirmaron que estaban comprometidos. La modelo ya había tenido una charla con la prestigiosa wedding planner Bárbara Diez, la exesposa del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y planificó todos los detalles para el gran día.



La Niña Loly tuvo una excelente relación con las hijas de Rial, Morena y Rocío. Fuente: Instagram @jrial.

Separación y polémica

Pero ese mismo año, 2015, un problema con una de las hijas de Jorge Rial hizo que la pareja se quebrara y a mediados de ese año anunciaron la separación. "El amor se va borrando, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana", reveló el conductor en Intrusos.



Y agregó: "No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija. Aquí se le dio todo el amor del mundo, éramos una familia y mis hijas la amaban. Ahí fue el límite. Me fui enterando de cosas que no importan porque son feas. Yo me quiero quedar con lo bueno y punto. Lo otro es lamentable porque usó a una de mis hijas".



La verdad de la Niña Loly

Meses más tarde de la separación, la Niña Loly decidió hablar respecto a la separación en el programa "Bien de Verano" de Ángel de Brito y dio detalles de lo sucedido. Según su relato, decidió irse del país porque la pasó "muy mal" y la separación "la destrozó", al punto que hoy no tienen vínculo y se tienen bloqueados mutuamente en Twitter y los celulares.



"Me confundía todo el tiempo porque pasaba de ser LA mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo, me tratás peor que un enemigo tuyo'", recordó la cordobesa sobre los malos tratos de Rial.



Mariana Antoniale vive en Miami. Fuente: Instagram @soylolyantoniale



Y agregó: "Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente".



Luego del escándalo con Jorge Rial, la modelo decidió instalarse en Miami donde hoy vive felizmente con su pareja. Lo poco que se sabe del hombre es que es un importante productor musical y multimillonario. "¡Por fin pegó uno bueno Loly! Está viviendo como una reina", reveló Ángel De Brito sobre su nueva vida.

¿Qué recuerdas de esa pelea?