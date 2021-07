Fuertes críticas al jurado de 'La Voz Argentina' por no elegir a un mendocino

Leandro Pérez es el joven mendocino que hizo su versión de 'Rock and Roll y fiebre' de Pappo en la última emisión de La Voz Argentina. Si bien no logró conquistar a ninguno de los jurados con su interpretación al punto de que lo eligieran, llegó al corazón de miles de televidentes que salieron a defenderlo en las redes sociales.

"No entiendo por qué no lo eligieron. No se entiende sinceramente”, "La impotencia del pibe cuando se iba. Ni siquiera le dieron un motivo o explicación de por qué no voltearon", “¿Con qué vara mide el jurado? Cantó en español, no imitó, hizo su propia versión, voz particular, y encima le dicen que ‘la rompiste’ y no lo eligen” y "Me parece una burla que digan 'lo hiciste tremendo, la rompiste' y ni se dieran vuelta. Encima no justifican el por qué.. se pasan las canciones mirándose entre ellos y guiándose por lo que el otro hace", son algunas de las críticas que los internautas expresaron en la cuenta oficial de Instagram del programa de Telefe.

El joven tiene 31 años, comenzó a tocar la guitarra a los 19 y luego le sumó el canto. "Cuando encontré la música era lo que tenía que pasar, porque yo me lesioné y no pude seguir jugando al fútbol", contó en el ciclo.

La Voz Argentina

Su historia de vida no es para nada fácil: su padre lo abandonó cuando era chico y su mamá trabajaba para poder mantenerlo a él y a sus tres hermanos. "Quise estudiar pero no pude, y salí a trabajar. Y necesitaba esto, algo que me motivara a mí para seguir mi vida porque todo lo que quería hacer no lo pude hacer. Me siento orgulloso de mí porque persigo mis sueños. Siento que vine a este mundo para esto, y lo hago con mucho amor", señaló al aire.