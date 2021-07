Rating: dura caída de Alejandro Fantino con Intratables

Intratables obtuvo la audiencia más baja desde la llegada de Alejandro Fantino a la conducción. El programa político de América midió 0.9 puntos, resultando muy afectado por el partido de River contra Argentinos Juniors en el marco de la Copa Libertadores.

Por su parte, Showmatch (El Trece) obtuvo el puntaje más bajo desde que inició la semana. El rating del pasado miércoles 14 de julio, no fue el mejor para Marcelo Tinelli. Si bien fue el programa con mayor audiencia de El Trece, no solo no logró acercarse a La Voz Argentina (Telefe), su mayor competidor, sino que su número final cayó en comparación a otras emisiones: obtuvo tan solo 10 puntos.

En este sentido, el reality de canto que conduce Marley fue lo más visto de la televisión local con 21.3 puntos. Le siguieron Doctor milagro con 16.9 y Telefe Noticias con 11.7 puntos de rating.

El prime time quedó configurado de la siguiente manera. Los Mammones (América) promedió los 2.1 puntos de rating. Bendita (El Nueve) midió 4.5 puntos. Además, la repetición de El marginal por la TV Pública hizo 1.2 puntos de rating y fue el envío con mayor cantidad de espectadores en la emisora estatal.

Los cinco programas más vistos de la jornada fueron todos de Telefe. La Voz Argentina, Doctor milagro, Telefe noticias, Fuerza de mujer y Pasapalabra lideraron la pantalla chica.

En referencia a los canales, el top cinco de los más vistos quedó de la siguiente manera: Telefe (11.0), El Trece (6.8), El Nueve (3.1), América (1.7) y Tv Pública (0.7).