Preocupación en ShowMatch: las imágenes del desmayo de Lizardo Ponce

Lizardo Ponce sufrió una descompensación la semana pasada que lo dejó fuera de las pista de La Academia de ShowMatch. El viernes pasado el mediático tenía que bailar la Samba de ballroom pero antes de comenzar el programa se desvaneció y no pudo presentarse.

"Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien", aseguró Lizardo previo a su presentación en la pista de La Academia de ShowMatch. "No pude hacer la pasada de piso. No me siento bien. No sabemos si fue una intoxicación", agregó ante la preocupación de Marcelo Tinelli. "Me desvanecía. Me preocupé", sintetizó.

Dada la situación de emergencia, desde la producción del certamen tomaron la decisión de preservar al participante. "Hasta la semana que viene. Tranquilo. Estás liberado", le comentó Tinelli y lo dejó abandonar el piso de ShowMatch antes de que termine el programa.

Anoche, en su regreso a la pista, Lizardo explicó con mayor detalles que había sufrido un pico de estrés y el doctor Labonia avaló el diagnóstico: "Lizardo estaba con un pico de estrés. Estaba cursando un estrés muy importante y provocó distintas síntomas y signos clínicos que detectamos", aseguró.

Luego, la producción mostró el momento en que Lizardo se desvaneció y fue atendido por profesionales. En ese momento se había dicho que era una intoxicación pero, finalmente, se detectó que su descompensación correspondía a un momento de estrés muy grande.