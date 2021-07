ShowMatch: Lizardo Ponce se descompensó en pleno programa

"Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien", aseguró Lizardo Ponce previo a su presentación en la pista de La Academia de ShowMatch. "No pude hacer la pasada de piso. No me siento bien. No sabemos si fue una intoxicación", agregó ante la preocupación de Marcelo Tinelli. "Me desvanecía. Me preocupé", sintetizó.

Dada la situación de emergencia, desde la producción del certamen tomaron la decisión de preservar al participante. "Hasta la semana que viene. Tranquilo. Estás liberado", le comentó Tinelli y lo dejó abandonar el piso de ShowMatch antes de que termine el programa.

No es la primera noche fallida de Lizardo. Hace unas semanas, cuando hizo su performance de Shuffle dance, se enfrentó al jurado. Ángel de Brito le puso un 3, Carolina Pampita Ardohain un 6 y Jimena Barón, con el voto secreto, dejó en claro que estaba sorprendida por lo que había visto. Pero el momento tenso llegó de la mano de Hernán Piquín. "Ni los amigos lo aplaudieron".

Entre los dos comenzaron una discusión en la que no faltaron las chicanas. Llegado el momento, Hernán comenzó con su devolución. "Realmente me aburrí", le dijo antes de ponerle un 3 que lo dejó en zona de riesgo.

Sin pelos en la lengua, Lizardo respondió: "El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más acá y yo te pueda convencer en algún momento". Cabe recordar que el productor musical había estado unos meses como jurado del Cantando 2020, del que el influencer formó parte, y luego fue reemplazado por Oscar Mediavilla.