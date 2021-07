María del Cerro rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Meme Bouquet

María del Cerro rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad de su marido, Meme Bouquet. El DJ se encuentra varado en Miami y había compartido una publicación en la que aseguraba que extraña a su familia. En los comentarios del posteo, lo acusaron de infiel y finalmente Mery salió a aclarar los tantos.

El comentario de la usuaria que levantó la polémica decía: “Las extraño dice. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sinvergüenza, no tenés cara”.

Por su parte, en medio de la contoversia, María del Cerro sorprendió con un particular posteo. “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo, que lo que sucede conviene, que no hay mal que por bien no venga, que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido”, fueron las palabras de la actriz que rápidamente se interpretaron como una expresión de crisis de pareja.

Luego, a través de sus stories de Instagram, María del Cerro cerró la polémica con un descargo categórico: “Están diciendo cualquier cosa, yo puse eso anoche por otro motivo. Con Meme estamos bárbaro. Lo extrañamos un montón; y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve está con nosotras”.