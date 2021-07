Luego de que acusen a su marido de infiel, María del Cerro sorprendió con un particular posteo

Meme Bouquet se encuentra varado en Estados Unidos debido a las restricciones que el Gobierno aplicó para los vuelos que llegan del exterior. El DJ aseguró en la red que extraña a su esposa, María del Cerro y que espera poder volver pronto. Sin embargo, en estos días circularon rumores de infidelidad que dejan a Bouquet en una situación complicada.

Una usuaria interpeló al marido de María del Cerro con un fuerte escrache. "Las extraño dice.... se cansó de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las mujeres que dijeron que estuviste con ellas en Mar del Plata?". Minutos después, Meme Bouquet borró el mensaje y cerró los comentarios en su perfil en Instagram.

Al estar limitados los comentarios en la mencionada red, la mujer que acusó al DJ expresó en Twitter: "Le comenté Meme Bouquet en una publi, porque es terrible fantasma y se cansó de 'gorrearla' a Mery del Cerro, y el chabón limitó los comentarios. Un poco de escrúpulos te pido".

Si bien María del Cerro y Meme Bouquet optaron por llamarse a silencio y no hablar del tema, la actriz subió dos particulares stories a su perfil que sembraron la duda sobre su presente.

"Qué linda es la vida, pero qué difícil por momentos, que todo pasa por algo, que lo que sucede conviene, que no hay mal que por bien no venga, que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido, que me da placer y felicidad un día de sol y que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho", comenzó la conductora.

Finalmente, María del Cerro agregó: "Que me encanta hablar con gente grande de lo que sea, porque en sus miradas hay mucha historia para contar, que la familia y los amigos son lo más importante, que la salud es algo para agradecer todos los días. Y que siempre una buena copa de vino sea un momento de encuentros y sonrisas. Ese fue mi balance en el día de hoy. Buenas noches".