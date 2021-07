La grave causa por la que Morena Rial planea demandar a su madre ante la Justicia

Morena Rial lanzó una grave denuncia contra su madre, Silvia D'Auro, y aseguró que está dispuesta a llevarla a la Justicia. A través de sus stories de Instagram, la joven habló de la relación que tiene con su mamá y causó impacto con sus fuertes palabras.

Cuando se dispuso a un ida y vuelta con sus seguidores, alguien le preguntó a Morena por el vínculo con D'Auro y la mediática respondió categórica: “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto, pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que quiero que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo en este tiempo”. De esta manera, la hija de Jorge Rial dejó en claro que piensa demandar a su madre por abandono.

“Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué m… nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, expresó indignada Morena Rial, quien además aseguró que la empresaria no volvió a tener contacto fluido después de la separación y ahora le iniciará acciones legales.

Morena ya había impactado hace un par de años en Cortá por Lozano (Telefe), con fuertes declaraciones contra su Silvia D'Auro. “Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor, me hizo ver Cuestión de peso y me dijo que yo iba a terminar así. Me decía de todo. Una vez en una nota dijo ‘aparte de gorda, adoptada’, la verdad hay personas que no tienen perdón”, comentó la joven en la entrevista.

En más de una oportunidad, Morena Rial ha disparado con todo contra su madre. “Silvia era lo contrario a una madre. Y mi papá trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa era presente; ella nos retaba todo el tiempo y nos decía que si le contábamos algo a papá, al día siguiente iba a ser peor. Le pedí todas mis fotos para hacer el video de mi fiesta de 15, y tuve que recuperar las imágenes de todos lados, porque no me las quería dar; me dijo que las había quemado”, aseguró sobre la relación que tenía con Silvia D'Auro.