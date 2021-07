Mercedes Ninci reapareció en televisión y contó qué cosas no puede hacer

Mercedes Ninci está recuperándose en su casa, tras haber pasado por terapia intensiva luego de una descompensación y fuertes dolores de cabeza que sufrió hace unos semanas mientras estaba al aire en el programa de Mariana Fabbiani. Este martes, la periodista reapareció en televisión, habló de su actual situación de salud y contó qué cosas no puede hacer.

Recordemos que este lunes, en diálogo con Fernanda Iglesias en Mucha Radio, Ninci reveló las estremecedoras palabras que le dijo a Fabbiani cuando se desvaneció en el estudio. Y ahora, la movilera se mostró optimista con respecto a evolución.

"Estoy mucho mejor pero por ahora no puedo subir las escalaras de casa para ir a los cuartos de arriba y tampoco puedo manejar, que quedará pendiente para más adelante", contó Mercedes Ninci en Los ángeles de la mañana (El Trece).

Luego remarcó: "No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua. Estoy mejorando mucho. De estar sentada mirando el techo a estar caminando es mucho".

Finalmente, sobre la sensación que tuvo en el momento de la descompensación expresó: "Sentí que me estallaba la cabeza, fue de golpe. No falté nunca a la radio ni por un resfrío. He tenido una salud bárbara".