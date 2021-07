Mercedes Ninci reveló las estremecedoras palabras que le dijo a Mariana Fabbiani cuando se desvaneció en televisión

Mientras Mercedes Ninci continúa evolucionando en su casa, a una semana de haber pasado por terapia intensiva tras haberse desvanecido en televisión, la periodista reveló las estremecedoras palabras que le dijo a Mariana Fabbiani cuando atravesó un crítico momento de salud en el estudio.

Este lunes, en diálogo con Fernanda Iglesias en Mucha Radio FM 89.5, Ninci expresó: “Estoy mejor, ya no me duele la cabeza. Estuve once días con dolor y ayer me senté por primera vez. Mi médica me explicó que era una cuestión física, no emocional, y me hicieron una punción para descartar que fuera algo más grave. Si no me hubieran hecho la punción no hubiera estado tantos días internada”.

Luego agregó: “Hoy voy a tener mi primera salida para ir a un control. La médica me dijo que puede ser algo hereditario, pero nunca en mi vida tuve dolor de cabeza”.

Sobre el dramático en que se desvaneció en el programa de Mariana Fabbiani en el que participaba, Ninci reveló: “Yo le decía a Mariana, ‘Me estoy muriendo y nadie se da cuenta’, y pensaba en mis cuatro hijos. Le decía que me quería morir en la calle haciendo notas, no adentro de un estudio. Un horror”.

Finalmente, sobre su futuro laboral, Mercedes Ninci comentó: “No me dijeron que baje un cambio, pero bueno... tuve algunas propuestas para tele pero ahora no puedo ni pensar, también tenía pensado irme de vacaciones pero no creo. No puedo comprometerme con un programa por ahora. Puedo vivir sin trabajar en tele pero sin radio no. Vamos a ver qué pasa, quiero vivir el día porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Si uno se la pasa haciendo proyectos, no vive el día a día”.