La reacción de la hermana de Calu Rivero tras ser acusada de robar alcohol en un supermercado

Este lunes en Intrusos (América), Rodrigo Lussich aseguró que en un supermercado chino sorprendieron a Marou Rivero, hermana de Calu Rivero, intentando robar alcohol en un supermercado chino. La socióloga tuvo una fuerte reacción y lanzó su descargo a través de la red.

Marou compartió algunos comentarios que le llegaron a su cuenta de Instagram, y comentó categórica: "Si me van a venir a stalkear porque un programa mierd* inventa y me difama...", exponiendo a quienes algunos usuarios que la agredieron.

Pero el asunto no terminó ahí, luego Rivero hizo un fulminante descargo a través de un posteo en el que se encargó de aclarar los tantos. "Me propuse decir lo que siento aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber", comenzó.

Y siguió: "Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show. Me pregunto si @adrianpalla @rodrilussich @paulivarela @virchugallardo realmente ¿?son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste? O si ¿@paulivarela @virchugallardo @adrianpalla @rodrilussich realmente quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte?. Será que @rodrilussich @virchugallardo @adrianpalla @paulivarela ¿son conscientes del impacto que tiene su FALSA noticia en mí salud mental?".

Y Marou Rivero finalizó categórica: "Me encantaría que así como se tomaron 7 minutos para difamarme se lo tomen también para responderme. Aquí y ahora dejo sostener las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado. No quiero que por tener miedo a que esto escale (y mi hermoso ecosistema digital se llene de haters) 4 personas sientan que puede decir lo que quieren sin consecuencias. Hace un año en #conchapodcast me juré a mí misma que iba a dejar de sostener el patriarcado y de esto se trata este post. Me gusta mí nueva versión, me costo un montón de trabajo personal llegar hasta acá y el mundo que yo trato de construir es uno que no lastima a los otros".