El categórico ninguneo de Ángel de Brito hacia Morena Rial: "Pobre..."

El rumor de que Morena Rial sería la nueva integrante del panel de Los Ángeles de la Mañana estuvo circulando en los medios desde hace varios días. Tras las repercusiones mediáticas, alimentadas por Pampita y hasta el mismísimo Jorge Rial, fue el propio Ángel de Brito quien salió a negar todo. "No hubo convocatoria ni nada. Pobre Morena", reveló el conductor de LAM.

"No sé quién dijo que Morena iba a ser angelita, lo vi en todos los portales. Que Rial aclaró que está todo bien, que Pampita no sé qué… Aclaro que no existió la posibilidad", comenzó diciendo el periodista.

"No hubo convocatoria ni nada. Pobre Morena", continuó. "Tampoco como angelita invitada. Quédense tranquilos, chicos. Desde acá ni la llamamos, pero todos los portales empezaron a hablar del tema".

"¿Es una posibilidad que venga?", indagó María Fernanda Callejón. Sin pelos en la lengua, de Brito le bajó el pulgar a la influencer: "No. Estamos saturados, tenemos la lista saturada".

Recordemos que en octubre, Morena había reflexionado sobre su necesidad de trabajar e incursionar en los medios: "Como soy la hija de Jorge Rial tengo las puertas cerradas de los canales para hablar. Y eso que me gustaría trabajar en la tele, estoy buscando trabajo. Quiero trabajar en la tele y no me dejan".