El picante comentario de Pampita sobre More Rial: "Después hay que bancarse la..."

Pampita opinó sobre la posibilidad de que Morena Rial se incorpore al panel Los Ángeles de la Mañana. Fue en Pampita Online, donde la conductora hizo referencia a los rumores que tienen como protagonista a la hija de Jorge Rial y recordó que la joven también habló en su momento de sumarse a su staf.

"More Rial en algún momento va a ir a algún programa, ¿será picante como Jorge?", expresó uno de los panelistas de la emisión de Net Tv y la conductora acotó: "Tiene mucha actitud More, ¿se acuerdan que ella dijo que acá también quería estar? Ella va diciendo lo que le gusta y los productores la llaman, está bueno".

Luego, analizaron la posibilidad de la incorporación de la mediática al ciclo de Ángel de Brito. "Me la imagino picante, me pregunté ‘¿More en LAM?’ porque… ¿se las imaginan a las chicas dándole la bienvenida a More Rial?", dijo la exangelita Karina Iavicoli.

Ahí fue cuando la jurado de La Academia finalizó el tema con una frase polémica: "Pero después hay que bancarse la devolución. Veremos, ¿se va a LAM, se viene para Pampita Online? ¡Qué suerte poder elegir, qué lindo!".

Recordemos que More había publicado en su cuenta de Instagram una frase de Alejandro Cipolla en la que sugería que podría sumarse al programa de El Trece. Además, la mediática escribió: "En cualquier momento se viene anuncio".

Tras las repercusiones de los rumores, Jorge Rial opinó acerca de la posible llegada de su hija al ciclo de chimentos. "Es mayor de edad, no tengo ningún problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien", comentó el periodista.

Lo cierto es que la mediática está en la búsqueda de un trabajo como panelista en algún programa de espectáculos. La posibilidad de llegar a “Los Ángeles de la Mañana” parece haberse alejado ya que no hubo novedades oficiales por parte del equipo del ciclo.