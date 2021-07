Culpan a la hermana de Calu Rivero de intentar robar alcohol en un supermercado

Este lunes en Intrusos revelaron que la hermana de Calu Rivero fue acusada por la empleada de un supermercado por haber intentado robar del establecimiento una serie de productos.

"Todo sucedió en un supermercado chino donde una cámara de seguridad desculó un episodio confuso", empezó diciendo Rodrigo Lussich. "Descubrió que una persona estaba haciendo la compra pero dejando a un costado una botella de un licor de una marca que no podemos decir, y dos velas", continuó el conductor, quien explicó que el hecho tuvo lugar en el barrio de San Telmo.

"En el chino tienen una góndola de vinos y una vitrina donde guardan las bebidas más caras. Estaban cobrándole a una señora, y la chica percató la situación", continuó. En ese momento, Adrián Pallares sumó que luego de ver las cámaras, la empleada la detuvo y le llamó la atención a Marou Rivero para que devolviera la botella y las velas que había ocultado.

Calu Rivero y Marou. Foto: Instagram @marourivero.

"Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero", concluyó la bomba.

Recordemos que Calu fue noticia la semana pasada luego de publicar una foto en su cuenta de Instagram fumando marihuana. En la descripción del posteo, realizó una extensa proclama destacando los beneficios de su consumo.

"El cáñamo es considerado una de las primeras plantas domesticadas de la humanidad, cultivada durante más de 12.000 años. Viene de la familia de la marihuana, pero el cáñamo (CBD) no tiene ninguna propiedad psicoactiva. La flor de cáñamo CBD tiene un efecto curativo en tu cuerpo y cerebro. Ayuda con los síntomas de varias dolencias, incluyendo los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, el dolor y la adicción", detalló en el posteo Dignity.