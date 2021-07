Silvia Fernández Barrio confesó por qué se bajó a último momento del programa de Karina Mazzocco

Este lunes, Karina Mazzocco debutó con su nuevo programa A la tarde con Karina (América). A pesar de que se había anticipado que la actriz y conductora estaría acompañada por un equipo de fuertes mujeres, entre quienes estaba apuntado el nombre de Silvia Fernández Barrio. Sin embargo, la periodista decidió bajarse a último momento, y en diálogo con Liliana Podestá de LA NACION explicó el motivo.

“Por ahora no estoy porque todavía no hemos arreglado el cachet. Hice la práctica y salió muy bien, pero por ahora no”, indicó sin rodeos la periodista. Luego agregó: "Ganas tengo pero...".

De esta manera, Fernández Barrio dio a entender que está pendiente una reunión más entre ella y la producción de ciclo para intentar llegar a un acuerdo económico.

Recordemos que Karina Mazzocco reemplaza con su flamante ciclo a Alejandro Fantino, quien dio por terminado su envío Fantino a la tarde para hacerse cargo de la conducción de Intratables (América).

Por su parte, Silvia Fernández Barrio había elegido alejarse de la televisión tras un buen tiempo como panelista en Intratables. “Es un momento tan especial que no quiero ver el país que tenemos. No me gusta ver el país que tenemos. Estoy haciendo como un avestruz, metiendo la cabeza para no ver”, le había confesado en ese momento a Pablo Montagna en el programa radial Pasa Montagna.