Los famosos celebraron el triunfo de Argentina y Soledad Pastorutti dio la nota a toda intensidad

Tras romper una mala racha de casi tres décadas, Argentina se consagró en la Copa América 2021, y los famosos celebraron el triunfo en la red con eufóricos posteos. Entre las estrellas que compartieron su felicidad, Soledad Pastorutti dio la nota con un arengador momento. Recordemos que en algunas oportunidades, la cantante ha expresado su pasión por el fútbol dentro y fuera de la cancha.

Nadie quiso quedarse sin festejar. Susana Giménez, Luisana Lopilato, Florencia Peña, Marley y Nicolás Vázquez; fueron algunas de las celebridades que sumaron su fervor.

Salimos campeones en el Maracaná !!! Estoy llorando !!! Vamoooo Argentina Carajoooo!!! #CopaAmerica2021 #ArgentinaVsBrazil — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

Sin embargo, Pastorutti fue la más entusiaste con un video que compartió en su cuenta de Instagram, celebrando en familia. "Vamos familia, festejen, ¡Vamos! ¡Messi, Messi, Messi!. Qué pecho frío que son acá (refiriéndose a quienes la acompañaban). ¡Vamos Argentina carajo!".

En una oportunidad, en diálogo con Olé, La Sole había contado que cuando era chica le gustaba jugar al fútbol descalza en el barro. Además, comentó que durante los primeros años de su carrera también siguió jugando. "Cuando íbamos de gira, con los músicos, si teníamos un tiempito entre el ensayo y el recital, alquilábamos una canchita de 5 y aprovechábamos el tiempo".

También, Pastorutti comentó que le tocó atravesar algunos moentos intensos en la cancha. "Si bien no eran tan sucios conmigo con los fules, me he ligado unos cuantos pelotazos en la cara", aseguró.

Por otro lado, recordemos que Soledad Pastorutti viene de protagonizar una polémica en la red con una dura acusación de los seguidores de La Voz Argentina por su desempeño en el jurado del reality.