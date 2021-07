El Dipy le confesó a Juana Viale qué le dijo Mauricio Macri en su encuentro a solas

Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), estuvo como invitado El Dipy, quien se encargó de remarcar que por ahora no piensa lanzarse a la política y le confesó a la conductora Juana Viale qué le dijo Mauricio Macri en su encuentro a solas.

Como es habitual, el popular cantante se mostró en contra de la gestión del oficialismo y sorprendió a Viale afirmando de manera categórica: “Yo no tendría que estar en esta mesa”. Consultado por Juana sobre el fundamento de su frase, El Dipy respondió: “Porque deberían venir políticos a hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos”.

Por otro lado, el ícono de la música popular dijo que no se siente representado por nin´gun espacio partidario y aclaró que en su encuentro con el expresidente Mauricio Macri no hablaron de política. “Solo en el final me dijo que arme mi propio partido”, reveló.

El Dipy ya había estado como invitado hace menos de un año a La noche de Mirtha (El Trece). En ese momento, el cantante se refirió a la vocación que deberían tener los funcionarios. “Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy se están peleando por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar, y ahí te das cuenta que no les importamos, porque realmente no les importamos”, enfatizó en su visita anterior.