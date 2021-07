Desesperada: el doloroso momento que transita Xuxa

Xuxa compartió en su cuenta de Instagram una foto de su ex y padre de su hija, Luciano Szafir, tras confirmarse que se encuentra internado en terapia intensiva a raíz de complicaciones derivadas del Covid-19. La conductora se mostró muy preocupada por la situación y pidió a sus seguidores que "recen por él".

"La vacuna tardó... 52 años, y Lu ya podría haberse vacunado dos veces si nuestro gobierno no estuviera preocupado por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer y a otros laboratorios", escribió la cantante.

"Solo quería agradecerles por las oraciones por él en nombre de Luhanna, David, Mika, Sasha [la esposa y los tres hijos de Szafir, incluida la que tuvo junto a ella] y de todos los amigos, pero no puedo, me indigno y deseo mucho que el doctor Pantoja y su equipo nos dan una gran noticia. Recen por él y por todos los que no necesitaban pasar por esto. Besos, muchas gracias", finaliza su posteo.

Recordemos que la estrella brasileña recibió la primera dosis de la vacuna a principios de junio. "Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios", manifestó en su momento.

Según confirmó la prensa brasileña, Szafir se encontraba internado desde el 22 de junio en el hospital Samaritano Barra, pero su cuadro se complicó en las últimas horas y por eso se decidió su traslado a un centro médico de mayor complejidad.