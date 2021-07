Mercedes Ninci terminó internada tras un ataque de angustia en vivo: "Pensé que me moría"

En la mañana del miércoles, Mercedes Ninci rompió en llanto durante su participación en Lo de Mariana, mientras hablaban del incendio en Villa Itatí, hecho que angustió a la periodista.

Esta mañana se supo que, ni bien terminó el programa, sintió un dolor de cabeza intenso por lo que sus compañeros decidieron llamar a una ambulancia. Los paramédicos constataron que tenía una suba considerable de presión y la trasladaron a una Clínica para que le realizaran estudios.

Por la tarde, ya con los valores normalizados, Ninci habló con Pía Shaw. "Me dijo que se pegó un susto enorme. Su textual fue: 'pensé que me moría y que mis 4 hijos se quedaban sin madre'. Realmente lo pasó mal", señaló la periodista en Los Ángeles de la Mañana.

Ángel de Brito agregó sobre la situación: "Ella tiene cuarenta trabajos al mismo tiempo, no para un minuto. Cuando no está trabajando está coordinando cosas de los chicos y el colegio... es una señal".

Esta mañana la periodista también hizo una videollamada en la que habló con Mariana Fabbiani. "Capulla me salvó la vida con sus conocimientos de medicina y ustedes con su cariño", comenzó la periodista.

"No podía mirar las luces, me hacían mal. Tenía los ojos cerrados", agregó Mercedes. Fue en ese momento, que Mariana le recordó una situación que sucedió. "En un momento, me dijiste: 'Mariana me estoy muriendo'". Para levantarle el ánimo, Fabbiani agregó que la consoló porque estaba muy asustada: "¡Pero no, Mecha! ¡No te vas a morir acá en el programa!".