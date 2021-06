El lapidario comentario de Charlotte Caniggia contra Pampita que luego borró

Tras las repercusiones mediáticas del fuerte cruce que protagonizaron Charlotte Caniggia y Pampita en la pista de ShowMatch, la mediática volvió a disparar contra la miembro del jurado de La Academia. Esta vez lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que tras conseguir más de 3 mil likes decidió borrarlo.

Sin nombrar a la modelo, la rubia disparó. "El envidioso. A veces lo que provoca la envidia no es tu dinero, tu carro o las cosas que tienes porque puede que el envidioso tenga eso o más. Lo que causa la envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien y él no puede, tu éxito con la familia, tus talentos, tu aura, tu luz, tus relaciones. El cómo te manejas con valores por la vida, esas cosas que te hacen brillar y que nadie podrá apagar. Eso es lo que mata a cualquier persona y lo que el envidioso daría por tener, ese brillo que viene de tu ser y que nunca podrá copiar", posteó Charlotte.

El posteo solo estuvo disponible un par de minutos y luego fue eliminado de la red social. Eso no impidió que la captura de su publicación se viralizara, abriendo las puertas a un nuevo capítulo en el escándalo.

Recordemos que en las últimas horas el que se sumó a la polémica fue Alex Caniggia. El emperador salió a bancar a su hermana con declaraciones muy controversiales: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana...Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate sino la China vuelve ¡¡y a tu marido te lo afana!!", escribió el ex participante de MasterChef Celebrity. Pero, al igual que su hermana, también decidió borrar el mensaje.