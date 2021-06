Alerta en El Trece: revelan el futuro de Mirtha Legrand en la televisión

Desde que la pandemia de coronavirus llegó a la Argentina, Mirtha Legrand tomó la inteligente decisión de alejarse de la televisión por miedo a contagiarse de Covid-19. En su momento se barajó la posibilidad de su retorno a la conducción de al menos uno de los dos envíos (Almorzando con Mirtha Legrand que va los domingos, dejando La Noche de Mirta bajo la continuidad de su nieta Juana Viale) cuando la diva fuera vacunada.

Ahora, y aunque Mirtha ya recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, se confirmó que los programas seguirán a cargo de Juanita. "No es el momento para volver, hasta que no afloje esta pandemia", explicó la diva en diálogo con la periodista Pía Shaw.

Recordemos que hace algunas semanas, Juanita habló en el programa de Diego Sehinkman, en TN, sobre el temor que siente su abuela desde que se desató la pandemia. "Mirtha tiene ganas de volver, pero tiene miedo, así que estamos viendo. Ella está vacunada con las dos dosis de Sputnik, pero bueno…", manifestó la actriz. Y agregó: "El año pasado, cuando fue la cuarentena más estricta, fue más difícil y yo no la vi por un montón de meses. Este año nos vemos con distancia, con barbijo, no deja que la besemos. Es difícil, los vínculos pandémicos son raros. Las salidas ahora son hacer tés en la casa de ella o en la de mi madre. Para una persona tan activa como ella, es difícil reducir tanto las salidas".



Además, aprovechó para negar las versiones que aseguran que quiere quedarse con el lugar de la diva. "Para mí, lo mejor que le podría pasar a mi abuela en la vida sería volver a trabajar, pero el miedo y la no certeza de las cosas…", señaló.