Adrián Pallares interrumpió Intrusos para dar un particular anuncio

Adrián Pallares sorprendió a sus compañeros de Intrusos (América) este miércoles cuando interrumpió el programa, para luego anunciar frente a cámara que en ese momento le llegó el turno para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La situación se dio justo en el momento en que estaban repasando algunos videos virales de personas reaccionando de muy diversa manera tras ser inoculadas.

“¿Puedo decir algo? ¿Creemos en las casualidades de la vida? Me acaba de llegar el turno para vacunarme”, anunció el conductor. Su compañero en el ciclo, Rodrigo Lussich, le propuso celebrar bailando la clásica canción El brujito de Gulubú, de María Elena Walsh.

“Es mañana, me acaba de llegar de verdad. Te juro que me impresioné. Al final somos todos autorreferenciales”, continuó el periodista entre risas, para confirmar que será vacunado este jueves a las 10:40 horas.

Por último, Lussich le preguntó si la inoculación no iba a interferir en las pruebas de ensayo de la vacuna de CanSino en las que fue voluntario. A lo que Pallares respondió: “Me dieron placebo, lo sé porque no tengo anticuerpos”.