El duro comentario de Charlotte Caniggia tras su cruce con Pampita: "Las embarazadas se vuelven..."

Este lunes, Charlotte Caniggia protagonizó un duro cruce con Pampita en la pista de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). La modelo le dedicó contundentes palabras a la mediática y la tildó de "irrespetuosa y una maleducada".

"No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", disparó la jurado en contra de la participante.

Charlotte no se quedó callada y en diálogo con Hay que ver (El Nueve) manifestó su enojo. “No me gustó la manera en la que me dieron la devolución. Con otros participantes son más cuidadosos y les hablan un poco mejor”.

Luego, con respecto a la integrante del jurado con quien tuvo el cruce, sentenció: "Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”

Finalmente, Charlotte expresó indignada: “No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara. No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mier… Eso no está bueno”.

El que se solidarizó con la mediática fue su hermano, Alex Caniggia. Eso sí, el exparticipante de MasterChef Celebrity la defendió con un brutal ataque a Pampita.