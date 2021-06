El brutal ataque de Alex Caniggia contra Pampita tras el cruce con Charlotte

Este lunes, Charlotte Caniggia hizo una imiatación de Amy Winehouse en La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). Pero llamó más la atención la polémica que generó su presencia en la pista que su performance. La mediática cargó contra el jurado por el supuesto maltrato que habría recibido, y por el cual les dedicó una publicación furiosa donde los trató de "mierd*s".

"Estaba enojada, perdón. Quizás no lo digo acá, pero sentí que me maltrataron, que podrían haber sido más amables conmigo, como le hablan a otros participantes. No, no es que me caigan mal, solo que no me gustó cómo me dijeron las cosas, en ese tono sobrador”, expresó Charlotte.

El cruce fue subiendo de decibeles, hasta que Pampita arremetió: “Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierd*".

Y este martes en la tarde, para subir más el tono de la polémica, Alex Caniggia posteó un agresivo mensaje contra Ardohain. "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate sino la China vuelve y a tu marido te lo afana!", lanzó el mediático sin piedad. Además, en la repudiable publicación arrobó las cuentas de Eugenia Suárez, Pampita y LaFlia.