Romina Ricci habló de las escenas íntimas que hizo con Luciano Castro: "Pude comprobar que es..."

Este lunes, la actriz Romina Ricci estuvo como invitada en el programa Hay que ver (El Nueve), y allí entre otras cosas habló de su experiencia a la hora de grabar escenas íntimas para ficciones en televisión y sorprendió con un dato sobre su colega Luciano Castro.

Recordemos que el galán viene de separarse de Sabrina Rojas, y este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito aseguró que el actor pasó el fin de semana acompañado.

“Pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, está muy bien”, decía la supuesta declaración de la actual participante de La Academia que leyó Denise Dumas. La actriz reconoció: “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”.

Luego agregó: “Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí, pude comprobar que es una bomba. Tuvimos escenas de sexo, pero no sexo”. Cuando le insinuaron si pudo testear algo, ella contestó: “No se puede, es muy incómodo".

Sobre el trabajo de rodar ese tipo de escenas, Ricci expresó: “No es lindo. Se piensan que sí, pero nada que ver. Es re estresante”.