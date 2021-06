Jorge Rial aprovechó un notorio desliz de Juana Viale para lanzarle un filoso dardo

Tras mantenerse alejado de las cámaras luego de su renuncia a TV Nostra (América), Jorge Rial aprovechó un mensaje de su colega Juan Cruz Sanz, quien alcanzó gran repercusión por un sonado escándalo íntimo, para lanzarle un filoso dardo a Juana Viale. Sanz se expresó en duros términos contra la actriz luego de que ella protagonizara un notorio desliz con el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Emilio Monzó.

"¿Lo digo? Que piba pelotu..., no es insulto, es descripción", escribió Juan Cruz Sanz en su cuenta de Twitter junto al video que mostraba a Juana en un lapsus en el que no entendió una metáfora del político, quien sostuvo que en las próximas elecciones los gobernadores buscarán "cuidar sus quintas".

"Los gobernadores han decidido, desde su propio distrito, descalzarse de sus responsabilidades nacionales. Van a cuidar su quinta y no ser responsables de la elección de medio término", dijo textualmente Monzó. A lo que Viale respondió: "Pero cuando decís ‘su quinta’, ¿decís de su propiedad privada o de sus provincias?". Intentando salir rápidamente del paso para no avergonzar a la conductora, Monzó aclaró: "No, no. Sus provincias". En las redes, rápidamente el momento de confusión se viralizó y tildaron a la nieta de Mirtha Legrand de "burra".

Por su parte, Jorge Rial, que tiene un encono personal con Juana, aprovechó la situación y compartió el fuerte mensaje de Sanz al que le agregó unos emojis con la mano en la frente.