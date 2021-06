El guiño de Marcelo Tinelli a Alex Caniggia tras su eliminación de MasterChef Celebrity

Tras ser eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), Alex Caniggia se convirtió en tendencia en la red. El mediático hizo un furioso descargo en vivo a través de Twich durante la emisión de la gala del popular reality gastronómico en la que fue expulsado. Y luego, en la tarde del lunes subió un desagradable video contra el ciclo en sus historias de Instagram, y luego optó por borrar las imágenes.

Con la polémica todavía candente, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de Charlotte Caniggia, hermana de Alex en la pista de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece), para hablar sobre la polémica salida de Alexander.

“¿Qué le pasó? ¿Lo rajaron de la competencia?”, preguntó el conductor. “No, no lo rajaron, él se fue”, contestó Charlotte. Y luego agregó:“Renunció pero no está enojado, porque es tranquilo, es bueno él”. La declaración de la mediática sonó extraña luego de ver los iracundos descargos de su hermano en la red. Pero como es sabido, en el universo Caniggia, todo es posible.

Tras las palabras de la participante de La Academia, Tinelli aprovechó para dejar sentada su posición, en lo que puede entenderse como un guiño para que Alex desembarque en ShowMatch. “Lo adoro. Yo lo banco y es amigo de mi hijo también, se adoran. Francisco siempre me dice que lo tengo que traer. ‘Llevalo, llevalo’, siempre”. ¿Se viene el pase del particular personaje de Telefe a El Trece?