El desagradable video contra MasterChef Celebrity que Alex Caniggia subió y después borró

Este domingo, Alex Caniggia quedó descalificado y elminado de Masterchef Celebrity (Telefe). Inicialmente, el mediático hizo una transmisión en vivo por su canal de Twitch en donde lanzó polémicos comentarios sobre su salida del popular reality gastronómico.

“Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube. Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, enfatizó Alex durante su transmisión en vivo.

Luego agregó categórico: “Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro. Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”.

Pero este lunes, en horas de la tarde, el ahora exparticipante del ciclo más visto de la televisión argentina sacudió la red con un desagradable video en sus historias de Instagram, en el que vociferó una serie de frases de manera un tanto caótica, agarrando sus genitales.

"Renuncié a MasterChef ¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Fuck las cocinas. Ahora me toco la pij... los huevos, me hinché las pelotas, el Xela se hinchó las pelotas", expresó Alex. De todas formas, el ataque en modo bravucón duró poco, ya que luego el mediático decidió eliminar el video.