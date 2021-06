Alex Caniggia cuenta su verdad sobre su "descalificación" de MasterChef

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity quien quedó afuera de las cocinas más famosas de la pantalla chica fue Alex Caniggia. ¿Fue por su mal desempeño en el desafío? No, el mediático optó por no presentarse a la grabación del ciclo y el jurado decidió "descalificarlo" y así, sacarlo de carrera.

"Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen", explicó Germán Martitegui frente a las cámaras.

Si bien desde hace varios días se sabía que el joven había quedado afuera de la competencia, se desconocía el motivo puntual de su salida. Él prefirió llamarse al silencio y no dar ninguna entrevista. Sin embargo, anoche, durante la emisión del programa por la pantalla de Telefe, el joven hizo una transmisión desde Twitch donde vio en vivo su eliminación y fue haciendo en tiempo real duros comentarios contra el ciclo y los participantes.

"¿Qué dicen, gente? ¿Quién se va, perri? ¡Qué momento, peolpe! Llegó el momento duro, gente. El momento ATR", expresó al momento del veredicto del jurado. "Cocinaron para el c***, perri. El que peor cocina que se vaya, ¡olvidate! Se tienen que ir todos, incluidos Sol La Gunda y Gastón. Que se vayan todos, ya fue", añadió.

Cuando se anunció que era él el eliminado por no ir al estudio, explotó: "Yo renuncié y ya me fui, así que... Si yo renuncié, ¿cómo me van a hacer abandonar? Tomátelas, cara de v****, ¡si yo renuncié! Tenés que eliminar a un barat ahí, si yo ya renuncié. Mirá donde estoy, en mi casa tranquilo mirándolos por Youtube. Son truchísimos, a uno de éstos tendrían que haber eliminado, si yo renuncié, ¿cómo me van a eliminar? ¡Están locos!".

Y explicó: "No es que no me presenté, renuncié, que quede claro, ¿eh? Me hinché las pelotas de cocinar, me hinché la p*** y renuncié. Si soy el rey, el número uno y como yo no hay ninguno. Por eso renuncié y hoy tendrían que haber eliminado a uno. Qué cagones son, eh. Cómo se cagaron".