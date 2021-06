Por los rumores de romance con Rodolfo Barili, Cristina Pérez contó qué pasa cada vez que tiene una cita

Los eternos rumores de romance entre Cristina Pérez y Rodolfo Barili, han marcado el pulso de los seguidores de Telefe Noticia. La conductora estuvo este sábado por primera vez como invitada en PH Podemos Hablar (Telefe), y ratificó que el supuesto amorío fue parte del deseo del público que no se correspondió con la realidad.

El año que viene, Pérez y Barili cumplirán veinte años trabajando juntos al frente del programa de noticias más visto de la televisión. Y Cristina sorprendió al contar qué pasa cada vez que tiene una cita. "Cada vez que salgo con alguien, discretamente el muchacho busca hacerse el gil y tantear si eso fue real o no. La gente de afuera todavía cree que hubo algo entre nosotros y lo disimulamos. En los últimos cinco años nuestra relación dio un salto espectacular. A mí no me duro nadie en mi vida como él", comentó entre risas la conductora.

Luego agregó: "Me acuerdo de un día, hace dos años, que los dos nos habíamos peleado de nuestra última relación. Estábamos hechos pelotas. Nos sentamos en las bambalinas del noticiero a ponernos a llorar por amor. En ese momento, para mí fue como un sostén increíble. Fue la persona con la que yo pude llorar y es la persona incondicional que tiene el otro afuera del noticiero. Creo que eso nos unió. Lo veo tan feliz con Lara (Piro)... en el caso mío estoy esperando que el amor toque la puerta".

En otro momento del programa conducido por Andy Kusnetzoff, Pérez recordó su romance con el actor Joaquín Furriel. "Ni siquiera estuvimos de novios, salimos un par de meses. No era mi perfil, menos en esa época. Uno de los casos escandalosos, de los que tuve guardias, fue cuando salí un par de veces con él. Tuve unas guardias horribles. Hay una cosa que pasa con las mujeres, que es injusta, que buscan definirte por el hombre que elegís. La sociedad a veces te define por si te casas o no, por si la persona tiene o no dinero... es con cualquier mujer. No hablan de un hombre por la mujer que elige. De igual manera, cuando salí con un hombre mucho más menor que yo, también había miradas prejuiciosas. Los demás pueden opinar, pero uno tiene que ser para uno. Lo que hago es lo que quiero, lo que amo y si alguien me gusta, voy por el amor".