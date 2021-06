Las impactantes fotos que compartió Pampita de sus pies: “Retención de líquido”

Pampita decidió compartir su lado más auténtico y humano durante la espera de su próximo bebé. Lo hizo desde su cuenta de Instagram con dos posteos de sus pies.

En la primera acompañó la imagen con la descripción: "Retención de líquido..". Con la segunda, le adjuntó una empanada hecha emoticón. En ambas se puede observar los pies hinchados de la modelo y conductora, mientras cursa su último mes de embarazo. Un verdadero gesto de solidaridad de parte de la top argentina.

Hace algunas semanas, en Pampita Online había revelado cómo se acomoda para dormir con la panza. "Tengo una almohada gigante y larga que le hago un agujero y me meto adentro, boca abajo ¿Viste el pozo de la playa? Bueno, esto es lo mismo. Me hago el redondel y duermo boca abajo porque a mí me gusta dormir así. Esa me la traje de un viaje cuando tuve otros hijos y quedó", contó.

Recordemos que Pampita tiene 43 años y está casada con el empresario gastronómico Roberto García Moritán. Es madre de tres varones, y también tuvo a Blanca, su primera hija, quien falleció cuando tenía seis años. Todos fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Junto al empresario esperan una niña, para la que aún no tienen definido el nombre.