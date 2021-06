Los polémicos comentarios de Úrsula Vargues contra los argentinos varados en Miami

Con el objetivo de frenar el avance de las nuevas cepas del coronavirus, desde el lunes rige en nuestro país un "cepo" que restringe la cantidad de pasajeros provenientes del exterior que ingresan al país. El límite máximo de personas que ingresan a diario es de 600, lo que significa una reducción del 70% respecto de las 2.000 personas que podían entrar anteriormente.

La medida generó descontento por parte de quienes hoy están varados en distintas partes del mundo. Entre ellos varios mediáticos, que utilizaron sus redes para mostrar su bronca. "Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuánto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?", sentenció Yanina Latorre desde Miami.

Desde sus redes sociales, Úrsula Vargues opinó sobre quienes están afuera y no pueden volver debido a las restricciones implementadas por el gobierno Nacional. "¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entrás", sentenció en Twitter.

Luego siguió: "Andante a dónde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás. Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt. Deseo que no vuelvas al país. Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver".

Además, también disparó contra la panelista de LAM: "Exigen volver a un país que odian, porque en Miami son pobres. Al fin una imbécil que se creía mil no puede volver. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda. A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama. Quédense allá".