El comentario de Florencia Peña sobre Claudia Fontán que nadie esperaba: "No sería justo que gane"

"En esta instancia, la sanción es floja", disparó Florencia Peña en relación al dictamen que dio a conocer anoche el jurado de MasterChef Celebrity contra Claudia Fontán.

Tras el polémico accionar de la Gunda, la producción de Flor de Equipo invitó para analizar el tema a Analía Franchín, subcampeona de la primera edición del certamen culinario de Telefe, quien agregó: "Es floja la sanción porque va a cocinar todos los domingos, pero la Gunda es una gran cocinera. O sea, no tiene muchas chances de quedarse afuera.Es una de mis favoritas para la final. Puede ganar.Yo hubiese hecho un escándalo a la producción".

Ante la interesante observación de Franchín, la conductora agregó: "Vamos a la hipótesis de que ella gane. No sería justo. No puede ser que de lo mismo. Se llama MasterChef el programa. Vos tenés que aprender a ser un chef, más allá de que sea un juego. Eso implica no hacer cosas que jamás un chef haría... y menos negarlo", disparó Florencia.

Recordemos que anoche se decidió sancionar a Fontán por haber utilizado una preparación que se le volcó en el piso en la gala del martes. si bien las cámaras habían captado el momento en el que la actriz cometió el error, ella se encargó de negarlo de forma rotunda, algo que por supuesto agravó aún más la situación.

Pero la participante tuvo que esperar hasta el final del programa para conocer la sentencia final del jurado. "El mejor plato de la noche es el de Gunda", anunció Damián Betular. Pero faltaba el veredicto. Si bien su plato fue el mejor de la noche, la estrella quedó en manos de O'Donnell. "Tenés el mejor plato, pero hoy no vas a ganar la estrella y tampoco vas a ganar estrellas en lo que queda de la semana, ni nunca más. Aunque cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos (día de eliminación) hasta dónde llegues. Gracias", concluyó.