Diego Ramos habló del final TV Nostra: cómo reaccionó cuando le dieron la noticia de que quedaba sin trabajo

El viernes pasado, Jorge Rial renunció frente a cámara al programa TV Nostra (América), dando así por finalizado el fallido ciclo que tuvo un efímero paso por la pantalla chica. La situación derivó en todo un equipo que quedó sin trabajo, y dos de sus panelistas mostraron su descontento. Por un lado, Marina Calabró con un filoso dardo contra el conductor. Y ahora, Diego Ramos rompió el silencio y contó cuál fue su reacción al enterarse de la baja del programa de actualidad y política.

Además, en diálogo con Fernanda Iglesias en Mucha Radio, Calabró detalló una acción que tuvo Rial tras darle de baja a TV Nostra. “Él mandó un par de mensajes el fin de semana. Hasta donde yo estuve en el chat no hubo demasiada respuesta. Y es lógico, todavía estamos todos acusando la piña. La verdad es que yo no tenía margen ni para leer, ni para contestar, ni para nada. Estaba lamiendo mis heridas. Digo la verdad, él mismo dijo en su alocución del viernes ‘mis compañeros se enteraron a las seis de la tarde’. Y yo lo corregí: a las seis y media, porque la reunión estaba citada para esa hora. Pero en este punto ya es llorar sobre la leche derramada, no tiene mucho sentido”, enfatizó la periodista.

Consultado por Milagros Amondaray de LA NACION, Diego Ramos prefirió no sumarse a la polémica, pero sí aseguró sentir “tristeza por perder un trabajo”. Y apuntó: “Fue una sorpresa, pero [hay que] aceptar que si no podía seguir Jorge [Rial] mucho no se podía hacer. Así lo expresé cuando me lo comunicaron, y sigo diciendo lo mismo”.

Finalmente, la única integrante del panel que no terminó dolida fue la periodista deportiva Ángela Lerena, quien le dedicó un sentido posteo de agradecimiento a Rial.