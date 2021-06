Quiénes fueron los invitados especiales a la gran final de MasterChef Celebrity

Anoche, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se enfrentaron en la gran final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Como ocurrió en la edición anterior del certamen culinario de Telefe, los participantes recibieron la visita en el estudio de sus afectos más cercanos.

Primero entraron el resto de los participantes de la segunda temporada, con excepciones como la de Alex Caniggia, ausente con aviso luego de su escandalosa salida. Luego fue el turno de tres acompañantes para ayudar anímicamente a los finalistas. Gastón recibió a tres amigos de su infancia. "Esta es mi gente, de mi ciudad, de Coronel Suárez. Son mis amigos de la infancia, que son lo más. A lo largo del programa me buscaban recetas, me decían que tenía que hacer, me mandaban cosas", resaltó el actor.

Por su parte, Georgina tuvo la visita de dos amigos de la vida y a su sobrina. Al ver a los invitados, Santiago del Moro se sorprendió porque notó que no estaban los hijos de la actriz, los mellizos Juan y Tomás Lecuna. "¡Faltan tus hijos Georgina! ¿Dónde están tus hijos?", le preguntó el conductor. "Mis hijos son un poco fóbicos a la televisión", explicó la finalista. "Están acá mis amigos, Adriana y Héctor, que son mis hermanos del alma, y Lucía, que es mi semillita", describió Georgina mientras ingresaban sus invitados.

Por último, ingresaron Claudia Villafañe y Analía Franchín, campeona y subcampeona respectivamente de la primera temporada. Tuvieron un minuto con cada participante para compartir sus sensaciones de haber estado ahí. El último envión anímico antes de la cuenta regresiva.