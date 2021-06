Nicolás Vázquez, sobre el derrumbe en Miami: "No sabíamos si era un ataque"

En completo estado de shock Nicolás Vázquez relató con lujo de detalles el durísimo momento que les tocó vivir junto a su pareja Gimena Accardi, que se salvaron milagrosamente del derrumbe del edificio en la zona de Surfside, Miami Beach, en la madrugada de este jueves, que provocó un muerto, al menos nueve heridos (y cuatro argentinos desaparecidos), según informaron fuentes oficiales y medios locales.

"Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera y escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender lo que pasaba", se lo escucha relatar a Nico en un audio que envió a varios periodistas.

Luego, detalla: "En los siete segundos que subimos al ascensor y llegamos al lobby, arrancó una polvareda muy fuerte. No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Era lo más parecido a una película. Empezamos a correr fuera del complejo. Ahí nos dimos cuenta que se había caído parte del edificio. Estuvimos muy cerca de no contarla. Luego, pasan un par de minutos y escuchamos un estruendo muy difícil de explicar y vemos cómo se termina de caer el edificio", explica el actor con voz entrecortada, todavía en estado de shock por lo sucedido.