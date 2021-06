Juana Viale protagonizó un duro cruce tras ser tildada de "bruta" por un exbanquero

Este martes, Juana Viale quedó en el centro de la polémica por increpar al papa Francisco. La conductora recibió elogios y críticas por su accionar, y entre sus detractores estuvo el exbanquero Hernán Arbizu, quien defendió al Sumo Pontífice y acusó a Viale de “bruta”.

En un tuit, el papa Francisco había expresado: “Junto con los obispos de Myanmar, suplico que se permitan corredores humanitarios y que las iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas, templos, escuelas y hospitales sean lugares neutrales de refugio. ¡Que el Corazón de Cristo toque los corazones de todos llevando paz a Myanmar!”. A lo que Viale respondió contundente: “Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene para recibir a refugiados, además porque la propiedad privada es un derecho secundario… Actúe con el ejemplo”.

Indignado, Arbizu comentó: “A esta altura que Juana Viale esté en un programa por ser “nieta de” es el menor de los problemas. Lo grave es que no se dé cuenta lo bruta que es y A) trate de disimularlo B) se informe mínimamente para salir de esa ‘comfort zone’”.

Juana no se quedó callada y respondió: “Bue. Sacate el traje un rato, o aflojate la corbata. “‘Comfort zone’. Bruta. Trate de disimularlo. ¿Tomamos un café? ¿O un tea? Hernán, dejá la gomina”.

Arbizu continuó adjuntando una noticia que muestra que hace cinco años Francisco hizo una serie de acciones por los refugiados. “Es buenísima, la noticia del día”, respondió Viale. “Te dice que es de hace 5 años la noticia, ¿cómo va a ser ‘noticia del día’? Confirmado, no le interesa disimularlo”, remató el exbanquero. Viale finalizó con un lapidario: “Dale machirulo. See you in Mars (nos vemos en Marte)”.