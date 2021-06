El duro mensaje de los hijos de Wanda Nara y Maxi López a su padre: "No molestes a mamá"

Maxi López volvió a ser noticia luego que compartiera en Instagram una foto con sus tres hijos como parte de los festejos del Día del Padre. En el posteo, el futbolista acusó a Wanda Nara que no le permite verlos desde hace diez meses.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", aseguró el futbolista en su posteo.

Tras las repercusiones de su denuncia, Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, le confirmó a Laura Ubfal que su clienta le iniciará acciones legales por sus dichos.

"Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria... El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda", será el argumento que presentarán en la Justicia. Además, se conoció que el monto de la indemnización será donado por Wanda a comedores infantiles.

Estas palabras de Maxi López en las redes sociales no solo abrieron un nuevo frente contra Wanda, sino que también dejaron al descubierto la reacciones de sus hijos ante el reclamo público que hizo.

Este miércoles en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito expuso la situación y contó que en esta oportunidad la pelea no solo quedó entre Wanda y Maxi, sino que los hijos de la pareja también se expresaron ante la situación.

"Los chicos pueden hablar con su padre, de hecho hablaron el día del padre, y le reclamaron este posteo que no les gustó nada. Todos leen, todos tienen redes y pueden mirar las redes, y no les gustó porque está atacando a su madre, y los chicos están criados por ella las 24 hs. desde que nacieron", dijo el periodista sobre la reacción que tuvieron los pequeños de 12,10 y 9 años.

Luego agregó: "Entonces, le reclamaron a Maxi López vía telefónica y están los audios. Como prueba que Wanda puede presentar en la Justicia o públicamente, de los chicos diciéndole al padre, 'no molestes a mamá, sacá ese posteo'. El posteo después se evaporó solo. Están los audios de los nenes diciéndole esto al padre".

Incluso, Ángel informó que según aseguraron los abogados de Wanda, no existe un documento que haya presentado el futbolista con el fin de poder ver a sus hijos. "Nunca presentó un convenio para ver a los chicos. Nunca presentó judicialmente un convenio de visitas. En ningún momento hay un documento diciendo quiero ver a los chicos lunes, miércoles y viernes", resaltó.