Dady Brieva confesó la gravedad del cuadro de salud que atravesó hace unos días: "Pensé que me iba a morir"

Dady Brieva estuvo como invitado este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí habló sobre la situación límite de salud que atravesó este mes cuando debió ser internado de urgencia este mes tras sufrir una hemorragia intestinal.

El humorista se sinceró sobre la gravedad del su cuadro de salud y confesó: “Pensé que me iba a morir”. El actor también se refirió a la situación en la que quedó la humanidad azotada por el coronavirus. “Creo que la pandemia nos puso de rodillas a todos: a los que tienen OSDE 1800, a los pobres. Nos igualó a todos, a los que tienen, a los que no tienen, a los tarados, a los estúpidos; a todos nos puso de rodillas. Tuve un episodio jodido”, reflexionó alrededor del difícil momento que le tocó atravesar recientemente.

Luego, Brieva detalló que para dar con el origen de la hemorragia, lo “anestesiaron entero”. “Me puse a pensar esas boludeces de si ‘volveré o no volveré’. que antes de la pandemia no pensábamos”, comentó visiblemente emocionado.

En ese momento, el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó si pudo enfrentar esa instancia sintiéndose en paz consigo mismo. A lo que Dady respondió: "Yo tengo una deuda conmigo, porque no me he permitido la emoción, el sensibilizarme, emocionarme. Siempre he tenido como muchos dolores emocionales y los he anestesiado. Y me parece que es una gran cagada que hice en mi vida, la estoy tratando de solucionar”.