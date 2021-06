Otra complicación para Marcelo Tinelli en ShowMatch: renunció una pareja clave de La Academia

Este miércoles, Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a ser participantes de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch. El productor y la bailarina ingresaron a la competencia por pedido de Marcelo Tinelli, pero ahora decidieron abrirse.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada. Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (el dúo al que iban a imitar) no sale la pista”, enfatizó Lourdes en La Previa de la Academia (Ciudad Magazine).

Luego, la bailarina agregó: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi (el primer eliminado de La Academia) para que vuelva a la pista. Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”.

La baja de la dupla de participantes llega en un momento complicado para Tinelli, ya que su programa viene atravesando algunas turbulencias en el rating frente a los ciclos de Telefe con los que compite. Además, el conductor anunció la suspensión de la emisión del jueves por un particular motivo.