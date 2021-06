Nicole Neumann rompió el silencio y le respondió a la ex de José Manuel Urcera con una frase demoledora

En estos últimos días, Nicole Neumann quedó en el centro de la polémica tras blanquear su romance con Juan Manuel Urcera, por la explosiva aparición de la expareja del piloto de TC, Micaela Álvarez Cuesta.

Mientras la modelo y conductora ha optado por mantener un bajo perfil sobre su vida privada desde hace un buen tiempo, Álvarez Cuesta salió a decir que estuvo viéndose con Urcera mientras comenzaba su relación con Neumann.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Nicole aseguró: “Yo no me engancho en esas cosas; no me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”.

Más allá de las escuetas palabras de la conductora de Santo Sábado (América), ella no se privó de lanzar una demoledora frase hacia Álvarez Cuesta. “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”.

Y concluyó: “Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y la gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”.

Por otro lado, Micaela estuvo como invitada al mismo programa de chimentos y señaló un particular detalle sobre la foto con la que Urcera y Neumann eligieron para confirmar su romance.