Nicole Neumann y José Manuel Urcera confirmaron su romance con una foto, y la ex de él se percató de un particular detalle

Este lunes, la expareja de José Manuel Urcera, actual novio de Nicole Neumann estuvo en Intrusos (América) y dejó picantes revelaciones. “No soy negadora y que Nicole Neumann diga eso me molestó. En todo caso, ella está negando lo que yo digo, porque con Manu [Urcera] tuvimos encuentros y mensajes de WhatsApp hasta hace unos días”, reveló Micaela Álvarez Cuesta.

La joven neuquina estuvo en pareja durante seis años con el piloto de TC y explicó el motivo por el que decidió salir a hablar. “No se trata de una infidelidad sino de una dualidad, de querer ocultar algo para poder continuar con las dos relaciones al mismo tiempo. Blanquearon porque los vi con mis propios ojos, de otro modo quizá se hubieran seguido guardando”, expresó Álvarez Cuesta.

Luego, señaló el particular detalle con el que Urcera y Neumann blanquearon su romance. “La primera foto que nos sacamos juntos fue igual a la que se sacó con ella, en una moto”, aseguró.

“Nos separamos en febrero y ya en marzo salieron las primeras fotos con ella. Me parecía muy rápido todo y cuando le pregunté, me negó conocerla. En su momento, él me dijo que Nicole lo andaba buscando, porque quería conocerlo. No me parece raro porque es atractivo, súper lindo y le puede gustar a cualquier chica, pero no lo veía capaz de llegar a publicar una foto con ella y blanquear. No estoy dolida sino que lo desconozco, siento que viví una mentira durante seis años, y así como me negó lo de Nicole me habrá negado otras cosas que fueron ciertas", apuntó la joven.

A su vez, Micaela dijo que se refirió a la modelo como "señora" porque: “Nicole tiene la edad de mi mamá, y me gusta que las mujeres grandes se sientan lindas”.

Además, aseguró que no le ve futuro a la relación. “Ojalá ese amor sea genuino, pero no creo que dure esta historia. Manu tiene 29 años y toda una vida por delante y Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a Manu ensamblando una familia. Además dijo que era la mujer que les gustaba a todos, a sus amigos, a los padres de sus amigos. Y él en su vida hace mucho para el afuera y para complacer deseos de otros más que los suyos”, sentenció.

Finalmente, sobre su vínculo con Urcera, Álvarez Cuesta enfatizó entre lágrimas: "En enero me dijo que era todo para él, que no lo abandonara. Hoy me bloqueó de todos lados”.