La hija de Lía Crucet habló del desgarrador estado en el que encontró a su madre: "No la reconocí"

Lía Crucet reapareció durante el fin de semana con un video que desató alarma y polémica. Para hablar del estado de salud de la popular cantante, Karina Crucet y Malena Rosario González, su hija y su nieta, hablaron con Tomás Dente en Vivo para vos (KZO). afirmó Karina.

Karina se refirió a una visita que le hizo a su madre durante su internación. “Cuando fui a verla al psiquiátrico, no pude hilar mucho una conversación, porque ella medio que se va. Me dijeron que tenía que dejar el celular afuera. Esa disposición la pusieron en el momento en que yo llegué, porque todos los demás familiares de pacientes se estaban quejando. Hay muchos que en el dispositivo llevan fotos de seres queridos y las quieren mostrar”, comentó.

Luego, dio detalles sobre el estado en el que encontró a Lía: "Paso por una puerta grande y me acerco a las enfermeras. Les pregunto por mi mamá, en dónde estaba. Me di vuelta, mientras seguía hablando con las enfermeras, y de repente escucho de atrás ´¡Hija!´. Cuando giro, me doy cuenta que quien me llamaba era mi mamá. No la reconocí. Imaginate el cambio en tan poco tiempo… Los 60 kilos que bajó y cómo estaría ella, que me di vuelta y yo no la identifiqué. Y ella, a pesar de todo lo que le pasa, sí me reconoció. Tuve que disimilar mi asombro”, expresó desconsolada Karina.

Cuando Dente le preguntó a la entrevistada cómo lucía su madre, la joven respondió dolida: “Así como en el video, pero peor. Son deterioros de mi mamá terribles, que nunca esperé ver. Fue como un vuelco terrible el que ella dio”.