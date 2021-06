La opinión de Morena sobre el presente de Jorge Rial tras su salida de la TV: "Está trabajando de..."

Morena Rial está instalada desde hace unos meses en Córdoba, y en este último tiempo se ha mostrado más conciliada, tanto con su padre, Jorge Rial, como con su expareja.

Este martes, en diálogoc con Los ángeles de la mañana (El Trece), la joven se refirió a la salida de su papa de la televisión tras renunciar a TV Nostra (América). “Está todo en orden con mi papá. No me gusta que lo critiquen porque bien o mal él tiene una trayectoria. Aparte hablan sin saber y eso no me gusta. Lo hacen para tener la nota del momento. Todo el mundo le chupaba las medias y ahora le pegan porque no está en la tele".

Luego, Morena agregó: "Él está bien así por ahora, no sé si tiene planes de volver. Está trabajando de abuelo, viaja o venimos nosotros, lo ve siempre [a su nieto].

Además, la hija del periodista confesó su deseo de estar en la televisión. “Quiero estar pero eso va a ser una discordia, creo que no lo tengo que decir. No sé si es miedo a papá, pero como que me tienen ahí. A veces me pesa un poco su fama, pero ya lo asocié a mi vida, no es un problema. Igual estoy viviendo en Córdoba, primero tendría que volver y después ver”, expresó.

Finalmente, con respecto a los rumores de romance con Yao Cabrera, Morena aseguró: “No, no estoy de novia con nadie. Estoy sola. Lo conozco, fuimos a comer un par de veces, pero es mi amigo. Tuve mis problemas con mi ex pero eso no quiere decir que esté cerrada a que venga una nueva persona”.