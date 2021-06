Conocida actriz dio detalles de la relación que tuvo con el novio de Nicole Neumann

Nicole Neumann quedó una vez más en el centro de la tormenta mediática tras la confirmación de su romance confirmó con José Manuel Urcera. En estos días, Micaela Álvarez Cuesta, expareja dle piloto de Turismo Carretera habló del particular detalle de la foto que eligió la flamante pareja para confirmar el romance. Y ahora, la actriz Lola Bezerra comentó tuvo una relación con Urcera hacia 2012.

“Nicole me parece divina, las veces que la vi y charlamos fue muy buena onda. Manu es parte del presente de ella y de mi pasado, porque ahora ya estoy casada y con hijos. Yo les deseo lo mejor”, señaló Bezerra en diálogo con el portal Ciudad Magazine.

La actriz contó que conoció al piloto en Neuquén durante una gira teatral de ella. “Nos conocimos en un semáforo. Me acuerdo que estaba en un taxi con Virginia Gallardo y Sandra Villarruel, nos miramos y dijimos: ‘Nos enamoramos’”, detalló. Luego Bezerra afirmó que Urcera las siguió con el auto y después fue al hotel en donde ellas se hospedaban.

Sobre la relación que tuvo con el corredor, la artista expresó: “Yo tenía 26 años y él 20. Me río al decirlo porque recuerdo que me daba vergüenza ser más grande que él y mentía, me sacaba edad. Él es muy copado”.

Lola contó que si bien no llegaron a ser novios, salieron durante un año. Todo terminó por la diferencia de edad y por las prioridades laborales de cada uno. “Yo nunca me imaginé un futuro con Manu, yo era muy joven y él más todavía. No me habría casado nunca con un piloto, porque tienen una vida muy agitada, y después conocí a mi marido”, enfatizó.