La confesión de Horacio Cabak a Juana Viale en la previa de su posible debut en El Trece

La visita de Horacio Cabak a PH: Podemos hablar (Telefe) hace menos de un mes, desató una fuerte polémica en el canal donde trabajaba, América, ya que asistió a otra emisora a hablar sobre la fuerte crisis que atravesó en su vida íntima.

A eso se sumó la escandalosa salida de Cabak de Polémica en el bar (Amérrica), con duras acusaciones cruzadas con el productor Gustavo Sofovich. Y finalmente, este sábado el modelo estuvo como invitado en La noche de Mirtha (El Trece), justo cuando suenan versiones de negociaciones con Marcelo Tinelli para desembarcar en ShowMatch (El Trece).

En la mesa de Juana Viale, Horacio Cabak volvió a eludir dar demasiados detalles de su situación personal. “Yo de mi vida privada no pienso hablar en ningún lado. Cuando pasó lo que paso con mi mujer, que afortunadamente está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada”.

Aunque luego, el modelo confesó: “Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”.

Recordemos que el escándalo se inició el 27 de abril, cuando Ángel de Brito contó en Los ángeles de la mañana (El Trece), que la esposa de Cabak le había mandado fuertes mensajes. “Encontró más de una infidelidad en un celular, él le mostró para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo'. Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”, había contado el líder de LAM, desatando así una polémica que se mantuvo encendida durante algunas semanas.