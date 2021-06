Revelan el destino de Horacio Cabak en televisión: inminente reunión con Marcelo Tinelli

Según revelaron en Los ángeles de la mañana, Marcelo Tinelli y Horacio Cabak estarían a punto de reunirse para concretar la incorporación del modelo a ShowMatch (El Trece). “Cabak se va a juntar con Marcelo”, aseguró el conductor Ángel de Brito.

Según lo que informaron en LAM, la primera aproximación entre ambos se dio en las redes sociales cuando Tinelli apoyó Cabak por la fuerte exposición mediática que viene atravesando. A partir de ahí, los dos habrían comenzado a intercambiar mensajes privados.

Más allá de lo que todos puedan pensar, De Brito se encargó de aclarar que Cabak no se incorporará al nuevo certamen de ShowMatch. “Sí, se va a juntar con Marcelo, pero no va a ir a ‘La Academia’”. A Horacio le habían ofrecido formar parte del sketch de “El insportable” en los viernes de humor de ShowMatch, pero no aceptó esa propuesta.

Cabak viene de protagonizar una escandalosa salida de Polémica en el bar (América), con una chance de llevar al productor Gustavo Sofovich a la Justicia. Fiel a su estilo reservado, el exintegrante del legendario programa aseguró que nunca ventilaría el contenido de las charlas que tuvo con Sofovich. Además, señaló que no tiene conflictos con el canal. "Con América también, nunca tuve problemas. En los últimos seis meses conduje cuatro programas, está todo bien. Siempre me hicieron sentir bien”, expresó.

A contramano de lo que sostuvo Sofovich, Cabak aseguró que su salida de Polémica en el bar no fue de común acuerdo, y que no hubo códigos.