Juana Viale abrió la noche del sábado con un duro cachetazo a Alberto Fernández: "Un saludo a..."

Este sábado, Juana Viale entró con su habitual alegrí al estudio de La noche de Mirtha (El Trece), y compartió inicialmente un mensaje de optimismo. “Hemos tenido una apertura en la Argentina, se achicaron un poco las restricciones así que me imagino que muchos van a poder empezar a laburar nuevamente. Esto es el resultado del esfuerzo de todos los argentinos y, por supuesto, de la vacunación y los testeos, que son la única manera de combatir y prevenir esta pandemia”, enfatizó la actriz y conductora.

Luego describió su look de la noche. “¡Miren lo que es esto! De Gino Bogani ¡Es una belleza!. Un vestido en color borravino, con bordado sobre una organza con cristales y mostacillas. No se si ven todo este detalle, hasta abajo ¡Siga, siga director! ¡Siga, siga!. No tengan miedo de mostrar lo que poseemos", le indicó al director de cámaras.. “Es una belleza este vestido que me hizo, por supuesto, el señor Bogani. Viene con la bijou couture haciendo juego”, detalló.

Fiel a su estilo picaresco, Viale agregó: “No se si lo ven pero yo lo siento, es livianito para caminar, como cuando te levantás con ganas de bebotear a tu pareja. Es para un sábado fresco como hoy, porque fiestas no hay así que hay que bebotear en la casa”.

Juana tuvo como invitadados al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, el legislador del Frente de Todos Leandro Santoro, el conductor Horacio Cabak y el joven emprendedor Mateo Salvatto. Para remarcar la pluralidad de la mesa, la conductora apuntó: “Hoy tenemos una mesaza digna de este programa, para que vean que en esta mesa se sientan todos. No me vengan a decir que acá somos de un lado o del otro; blanco, amarillo o celeste".

Y finalizó con un duro cachetazo a los dichos de Alberto Fernández que levantaron polémica hace unos días: "Acá se sientan todos, somos argentinos que venimos de... ¿Barcos?. Un saludo a todos los pueblos originarios de este país, que sin ellos tampoco tendríamos la cultura que tenemos”.