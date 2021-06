Una ex integrante de Intrusos anunció su embarazo

Angie Balbiani anunció esta mañana su embarazo. La ex integrante de Intrusos subió una foto de una ecografía y contó detalles de la feliz noticia.

"Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial. Mucho para agradecer a Laura, a mi obstetra Guille, a mi familia, al futuro papá y hermano que se bancan mi "hormonazo". A mis amigas a @silviafreireok por enseñarme a soñar y a la vida por cumplir mis sueños!", reveló en sus redes.

Rápidamente el posteo cosechó miles de likes y mensajes de alegría, entre ellos, la de su amiga Pampita, quien celebró la noticia. "Me muero de amor", escribió Carolina.

Recordemos que Angie ya es mamá de Benjamín, de 12 años, con su anterior pareja Félix Maglione. Con respecto al papá del bebé en camino, se llama Juan y hace unos 3 años que están en pareja con Balbiani.

Angie saltó a la fama tras protagonizar la tira Rebelde Way junto a Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, bajo la dirección de Cris Morena.

La actriz encarnaba a Felicitas, una estudiante que tenía problemas alimenticios y que sufría bullying. Sobre este papel, Angie hizo una fuerte revelación que incluyó a sus ex compañeros de tira. "En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying", contó sin nombrar a ninguno de sus colegas. "Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal", reveló a Teleshow y admitió que la producción del ciclo no estaba al tanto. "Yo trataba de que no me importara", lanzó.